2022/09/24 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dAnRJeQj-A8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن حكمه عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بعد اكتشاف نفط في أرضه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن حكمه عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بعد اكتشاف نفط في أرضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).