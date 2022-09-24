2022/09/24 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع اسعار العقارات بسبب النهضة العمرانية ومطالبات بانشاء مجمعات سكنية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nhE0mykQ3hQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع اسعار العقارات بسبب النهضة العمرانية ومطالبات بانشاء مجمعات سكنية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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