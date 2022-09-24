الكاظمي بذكرى وفاة الرسول: كرّس نهج المحبّة والتآخي وحسن الجوار

2022/09/24 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب مصطفى الكاظمي..المسلة – متابعة – وكالات...

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