بعد موافقة السيسي.. مصر تعتزم التقدم بطلب تنظيم أولمبياد 2036

2022/09/24 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم مصر التقدم بطلب لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية المزمعة في عام 2036، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة في بيان السبت، على هامش استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في القاهرة.

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