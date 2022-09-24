2022/09/24 | 22:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يشبه كل شيء الا المياه.. شاهد نقاء الماء في محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yrL6gcnSaQA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يشبه كل شيء الا المياه.. شاهد نقاء الماء في محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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