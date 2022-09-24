2022/09/24 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت مديرية المرور العامة ، اليوم السبت ، توجيهين بشأن تسجيل المركبات .وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/:”بناء على توجيه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي فيما يخص تبسيط الإجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تصدر توجيهين بشأن تسجيل المركبات المركز الخبري الوطني.

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