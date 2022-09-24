2022/09/24 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أميركا “بإثارة الفوضى في كل المناطق التي تدخلت فيها بالقوة”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم”.وقال لافروف، في كلمته أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: أميركا أثارت الفوضى في كل المناطق التي تدخلت فيها بالقوة المركز الخبري الوطني.

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