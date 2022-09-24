2022/09/24 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2LSSfxyx2Lw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والشعراء: ابراهيم المطلك–عادل الهمزاني–زيدان الجثيلي–علاء الشمري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والشعراء: ابراهيم المطلك–عادل الهمزاني–زيدان الجثيلي–علاء الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).