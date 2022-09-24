الصين تجدد دعوتها للتسوية السلمية في أوكرانيا

2022/09/24 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعجدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التأكيد على دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية. وقال وزير الخارجية الصيني في الكلمة التي ألقاها السبت في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعم جميع الجهود التي من شأنها تسوية الأزمة في أوكرانيا".وأضاف: "أهمية قصوى تتمثل في المساعدة في التفاوض".وشدد على أن الحلول يجب أن تأخذ في الاعتبار اهتمامات جميع البلدان في مجال الأمن، ومن الضروري بناء نظام متوازن وشامل للبنية الأمنية في العالم.





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