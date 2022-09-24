القوات الامنية تغلق جسر السنك بالكتل الكونكريتية

2022/09/24 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقيام القوات الامنية بغلق جسر السنك بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الامنية اقدمت على غلق جسر السنك وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية".وأضاف "فيما لم يكشف سبب الإغلاق".

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