"تابع مباراة".. بيان للخارجية بشأن موظف شغل عن عمله في إجتماعات الأمم المتحدة

2022/09/24 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بيانا بشأن موظف شغل عن عمله في إجتماعات الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تتابعُ موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظفٍ دبلوماسيّ شُغِلَ عن متابعةِ واجباته أثناء إجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة".

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيَّةِ حضورها".

وكانت وسائل إعلام نشرت صورة لدبلوماسي عراقي يظهر وهو يتابع مباراة لكرة القدم داخل قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها السابعة والسبعون.

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