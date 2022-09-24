"نحن نستحق الحرية".. ناشطة إيرانية بارزة تطالب الغرب بالدعم

2022/09/24 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، إنها تشعر بغضب النساء والمواطنين عموما في بلادها، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، وإنها لمست ذلك من خلال رسائلهم النصية، التي تتلقاها.

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