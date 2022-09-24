ليفربول يتغنى بثنائية صلاح مع منتخب مصر

2022/09/24 | 23:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل محمد صلاح هدفين، في مباراة ودّية جمعت المنتخب المصري ومنتخب النيجر، التي انتهت بفوز "الفراعنة" بثلاثية نظيفة، في إطار التحضير لمنافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

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