2022/09/24 | 23:14 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: صدّر إقليم كردستان، ما يزيد عن 37 مليون برميل نفط خلال...
ظهرت المقالة الإقليم يصدر نفط بإيرادات 3 مليارات دولار..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم يصدر نفط بإيرادات 3 مليارات دولار.. وسياسيون كرد: بلا فائدة للمواطن) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة الإقليم يصدر نفط بإيرادات 3 مليارات دولار..
وسياسيون كرد: بلا فائدة للمواطن أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم يصدر نفط بإيرادات 3 مليارات دولار.. وسياسيون كرد: بلا فائدة للمواطن) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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