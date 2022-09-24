2022/09/24 | 23:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: صدّر إقليم كردستان، ما يزيد عن 37 مليون برميل نفط خلال...

ظهرت المقالة الإقليم يصدر نفط بإيرادات 3 مليارات دولار..



وسياسيون كرد: بلا فائدة للمواطن أولاً على المسلة.

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