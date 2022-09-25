سويسرا تضرب إسبانيا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

2022/09/25 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعحقق منتخب سويسرا انتصارا ثمينا بنتيجة (2-1) على إسبانيا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.وسجل الأهداف لمنتخب سويسرا مانويل أكانجي وبرييل إمبولو في الدقائق 21 و58 بينما سجل هدف إسبانيا الوحيد جوردي ألبا في الدقيقة 55.وبهذه الخسارة تجمد رصيد إسبانيا عند 8 نقاط في المركز الثاني، بينما رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.





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