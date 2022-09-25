2022/09/25 | 00:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أنها ستتخذ الاجراءات المناسبة بما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيَّةِ حضورها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة احمد الصحاف في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: ان “الوزارة تتابع موضوعة الصورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الخارجية بشأن الموظف الدبلوماسي: سنتخذ الاجراءات المناسبة المركز الخبري الوطني.

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