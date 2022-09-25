2022/09/25 | 00:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعا الحزب الإصلاحي الأبرز في إيران، اليوم السبت، السلطات، إلى إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب، بعد أن أثارت وفاة شابة بينما كانت تحتجزها الشرطة احتجاجات في أنحاء البلاد.وبحسب قانون يسري منذ عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الإصلاحي الايراني يدعو الى انهاء إلزامية الحجاب المركز الخبري الوطني.

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