مقرب منه يكشف رأي التيار في المشاركة بحكومة يقودها الاطار التنسيقي

2022/09/25 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مقرب من التيار الصدري، الأحد، عن رأي التيار في المشاركة في حكومة يقودها الاطار التنسيقي.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "موقف التيار الصدري اعلن منذ اشهر عدة حول رفضه الانخراط في اي حكومة محاصصة مهما تعددت عناوينها ورأيه ثابت في ضرورة التغيير الذي يقود العملية السياسية في البلاد الى بر الامان من خلال حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف، أن "ماطرح مؤخرا من اعطاء التيار الصدري وزارات في حكومة يقودها الاطار لن تجد اي قبول لان التيار موقفه ثابت وهو من تخلى عن 73 مقعدا نيابيا من اجل مبدأ الاصلاح"، مشيرا الى انه "كان بامكان التيار الحصول على كل شيء لكنه رفض واستمر على المبادئ التي يؤمن بها".

وأشار الى أن "مشاركة التيار في اي حكومة مقبلة مرفوضة وربما تصدر اشارة بهذا المضمار قريبا"، مؤكدا أن "التيار اعلن عن مواقفه في بيانات واضحة حول اصلاح العملية السياسية في البلاد وضرورة اجراء انتخابات مبكرة تكون بداية نهاية الفاسدين".

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