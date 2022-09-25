ارتفاع عدد المحافظات الى 8.. ديالى تعطل الدوام الرسمي الأحد

2022/09/25 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في دوائر المحافظة كافة باستثناء الطلبة.

وذكر بيان لمكتب التميمي أن"التميمي أعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في دوائر المحافظة كافة، باستثناء الطلبة ممن لديهم امتحانات في الجامعات والمدارس".

وأضاف، أن"ذلك جاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص)، ولفسح المجال لأهالي المحافظة لأداء الزيارة".

وأعلنت عدد من المحافظات، في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد شملت كل من النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، المثنى، ميسان، واسط، ذي قار.

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