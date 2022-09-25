2022/09/25 | 00:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. بيان حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة بمتابعة مباراة كرة قدم (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/25 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. بيان حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة بمتابعة مباراة كرة قدم (صورة)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. بيان حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة بمتابعة مباراة كرة قدم (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).