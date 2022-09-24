2022/09/25 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال زيلينسكي بالروسية إن "الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت".وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا، "ستعاملون في شكل حضاري ...لن يعلم أحد ظروف استسلامكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أفضل من الموت".. زيلينسكي يقترح خيارات للجنود الروس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أفضل من الموت".. زيلينسكي يقترح خيارات للجنود الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).