2022/09/25 | 00:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يواصل الاطار التنسيقي حواراته مع القوى السياسية للشروع بعقد جلسة برلمانية...

ظهرت المقالة الاطار يستنسخ مشروع الأغلبية الوطنية للتحالف الثلاثي بائتلاف إدارة الدولة أولاً على المسلة.

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