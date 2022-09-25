2022/09/25 | 00:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أنها قصفت بالمدفعية مقار وصفتها بالإرهابية المعادية ومراكز التخطيط والتآمر في إقليم كردستان العراق، وذلك ردا على استهداف مقار حدودية إيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الإيراني يقصف أهدافا في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الإيراني يقصف أهدافا في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).