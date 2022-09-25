2022/09/25 | 00:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1tMzpsemyiU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي يكشف تفاصيل إقرار انتخابات مبكرة استجابةً لـ مقتدى الصدر !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي يكشف تفاصيل إقرار انتخابات مبكرة استجابةً لـ مقتدى الصدر !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).