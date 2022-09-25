2022/09/25 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z3gtokuz0UQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد يوضح الممارسة الامنية للقوات الامنية في العاصمة هذه الليلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد يوضح الممارسة الامنية للقوات الامنية في العاصمة هذه الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).