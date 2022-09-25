بالصور.. إحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص) في النجف الأشرف

2022/09/25 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف – واعأحيا المؤمون ذكرى وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) من مرقد الإمام علي (عليه السلام) في محافظة النجف الأشرف.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن المؤمنين يحيون ليلة ذكرى وفاة الرسول (ص) من مرقد الإمام علي (ع) في النجف الأشرف بمشاركة واسعة من الزائرين من داخل العراق وخارجه.





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