رابطة الطيارين العراقيين ترد على ضجة قيادة طاقم عربي للطائرة التي تنقل الكاظمي

2022/09/25 | 01:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجة أعلامية في الشارع العراقي مع وصول عشرات الرسائل للرابطة بخصوص وجود طاقم عربي لقيادة الطائرة التي تنقل دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الامريكية .⭕️ قبل البدء في التفاصيل يجب معرفة ان هنالك طائرات ذات مدى متوسط و مدى بعيد و المسافة بين العراق و الولايات المتحدة يتطلب وجود طائرة […]

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