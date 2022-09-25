هاري ماغواير بعد انتقادات لمستواه: لا أركز على ما يقوله الناس ويكتبون عني لهذا السبب

2022/09/25 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هاري ماغواير، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنّه لا يكترث لما يقوله الناس عنه، مشيراً إلى أنّهم يكتبون أيّ شيء عنه لكونه قائد "الشياطين الحمر"، إذ ستكون هذه الأخبار مهمة وكبيرة للغاية في الأوساط الإعلامية.

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