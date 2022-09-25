المستشار الألماني يبحث في السعودية تحديات الاقتصاد والسياسة في ظل الأزمة الاوكرانية

2022/09/25 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعها الديوان الملكي السعودي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر السلام في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في 24 أيلول/سبتمبر 2022 © الديوان الملكي السعودي/اف ب بندر الجلود جدة (أ ف ب) – ناقش المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية […]

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