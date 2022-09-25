الاقليم صدر 37 مليون برميل خلال 3 اشهر.. هل فشلت مساعي وزارة النفط بـ”تقييد” نفط كردستان؟

2022/09/25 | 01:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نشرت شركة “ديلويت” إحصاءات تصدير نفط إقليم كردستان وإيراداته، لثلاثة أشهر، مبيّنة أن إقليم كوردستان صدر أكثر من 37 مليون برميل نفط، بلغت إيراداتها أكثر من 3 مليارات دولار، اي بمعدل 418 الف برميل يوميًا وهو المعدل الطبيعي للتصدير، مايوضح فشل مساعي بغداد تقييد نفط كردستان.

وبحسب بيان أصدرته الشركة المختصة بالتدقيق، فأنه خلال الفترة من 1 نيسان إلى 30 حزيران 2022، صدّر إقليم كردستان خلال تلك الفترة، 37 مليوناً و618 ألفاً و577 برميلاً عبر الأنبوب، بلغت إيراداتها 3 مليارات و789 مليوناً و290 ألفاً و279 دولاراً.

وقد خصصت حكومة إقليم كوردستان ملياراً و632 مليوناً و695 ألفاً و597 دولاراً لدفع المستحقات المالية، فيما بلغت النفقات الحكومية الأخرى لتصدير ونقل وتخزين النفط 584 مليوناً و609 آلاف و407 دولارات، وفق ديلويت.

ديلويت أوضحت أن المبلغ المتبقي للحكومة بعد خصم جميع النفقات، هو مليار و571 مليوناً و985 ألفاً و275 دولاراً، وقد خصص لدفع الرواتب.

وبلغت صادرات الاقليم في 2021، 152 مليون برميل ، مايعني اكثر من 416 الف برميل يوميًا، وهو رقم متقارب مع الصادرات الحالية.

وخلال الاسبوعين الاولى من تموز، انخفضت صادرات اقليم كردستان حيث اظهرت جداول احصائية ان معدل الصادرات اليومي للاقليم تجاوز 371 ألف برميل يوميا خلال الـ 17 يوماً الاولى من تموز، الامر الذي يشير الى امكانية تاثر صادرات الاقليم بالتضييق الذي تقوده وزارة النفط على الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم ونفط كردستان، الا ان عودة صادرات النفط خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الى معدلها الطبيعي تشير الى فشل مساعي النفط في تقييد نفط كردستان.

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