2022/09/25 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاح المنتخب البرتغالي نظيره الإسباني عن صدارة المجموعة الثانية السبت، بفوزه على تشيكيا برباعية نظيفة وخسارة "لا روخا" أمام سويسرا 1-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تنحّي إسبانيا عن الصدارة قبل ملاقاتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تنحّي إسبانيا عن الصدارة قبل ملاقاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).