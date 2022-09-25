"أسبوع الانتصارات".. الغرب يغير نبرته في التعامل مع السعودية

2022/09/25 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد المجتمع الدولي للترحيب بالسعودية كعنصر فاعل، تاركا خلفه الآثار التي تركها مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في 2018، إذ أصبحت العديد من الدول تسعى وراء الاستثمارات السعودية.

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