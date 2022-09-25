"من دون الدعم لموسكو".. الصين تدعو إلى حل تفاوضي للحرب في أوكرانيا

2022/09/25 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما "يتفاقم"، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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