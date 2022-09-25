بايدن يلوح بعقوبات جديدة على روسيا

2022/09/25 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس بايدن يتعهد بفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة -بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء- في حال مضت روسيا قدما في مخططاتها لضم أراضي أوكرانية.

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