2022/09/25 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hPZ49smntuo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع احتياطي العملة الصعبة يعزز فرص الاستثمار الأجنبي في العراق.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع احتياطي العملة الصعبة يعزز فرص الاستثمار الأجنبي في العراق.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).