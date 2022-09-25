متجاهلين التحذيرات.. آلاف اليهود يتدفقون نحو أوكرانيا للحج

2022/09/25 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتدفق آلاف من اليهود من إسرائيل ودول أخرى نحو أوكرانيا على الرغم من استمرار الحرب التي تشنها روسيا وتحذيرات السفر الإسرائيلية ونداءات المسؤولين الأوكرانيين.

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