من أهلي إلى آخر.. الإعلان عن وجهة بيتسو موسيماني القادمة

2022/09/25 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الأهلي السعودي، الأحد، تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في منصب المدير الفني للفريق، خلفاً للأوروغواياني روبرت سيبولدي

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