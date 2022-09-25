مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار العراق وتشيد بجهود العراق في مكافحة الارهاب

2022/09/25 | 09:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى سامح شكري وزير الخارجية المصدري

اليوم، نظيره العراقي فؤاد حسين في إطار

التنسيق المستمر والعلاقات الراسخة بين

البلدين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث

الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن

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