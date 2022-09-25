وفد اتحاد الخليج العربي يصل البصرة

2022/09/25 | 09:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد برئاسة رئيس الاتحاد الخليجي

لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

امس السبت، إلى مدينة البصرة العراقية،

في زيارة تستمر 3 أيام سيتفقد خلالها

الأعمال الجارية من أجل استضافة بطولة

خليجي 25، ومن ا

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