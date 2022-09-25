المنافذ تحدد موديلات السيارات المسموح لها بالعبور للسعودية

2022/09/25 | 09:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنقل المعتمرين برا.

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