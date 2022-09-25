ردا على احتجاجات الداخل.. إيران تقصف مواقع للأكراد في العراق

2022/09/25 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت قوات إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني هجوما مدفعيا على قواعد عسكرية على المناطق الكردية شمالي العراق، السبت، وفق ما نقلته قناة "Press TV" الحكومية

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