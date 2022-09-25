2022/09/25 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nd2cNFonXLE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وان نيوز تسلط الأضواء على قضية اتهام تقاعد الانبار بالابتزاز من قبل أحزاب سياسية خاسرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وان نيوز تسلط الأضواء على قضية اتهام تقاعد الانبار بالابتزاز من قبل أحزاب سياسية خاسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).