2022/09/25 | 09:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: الحبس لمحافظ ذي قار الأسبق لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/25 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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