النزاهة: صدور قرار حكم بالحبس لمحافظ ذي قار الأسبق-عاجل

2022/09/25 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاراعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الأحد، عن صدور قرار حكم بالحبس لمحافظ ذي قار الأسبق، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) الى "تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء"، مؤكدة انه "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة اصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بحبس محافظ ذي قار الأسبق".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي، جاء على خلفية استقطاع مبالغ مالية من منتسبي صحوة ذي قار أثناء توزيع رواتب الصحوات".

وأضافت ان "المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

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