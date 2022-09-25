الرافدين يمنح قروضاً للمشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات

2022/09/25 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن منح قروض لبناء وإنشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تمويل عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض من اجل انجاز مشاريعهم وتهيئه الأرضية المناسبة لاستكمال مراحل تأهيلها".

ودعا المصرف، المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل إلى "زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض ".

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