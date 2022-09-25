المغرب.. شاب ينتحر أمام المارة بطريقة صادمة

2022/09/25 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شاب مغربي على الانتحار بطريقة وصفت بـ"الهستيرية"، وذلك بعد أن ذبح نفسه بسكين حادة أمام الناس، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

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