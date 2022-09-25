بالوثيقة..المنافذ تحدد موديلات السيارت التي تعبر منفذ عرعر لنقل المعتمرين براً

2022/09/25 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، موديلات السيارات التي تعبر الى الجانب السعودي لنقل المعتمرين براً عبر منفذ عرعر.

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