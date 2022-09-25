2022/09/25 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الأحد، بضبط منشورات في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد تحث السكان على الخروج بتظاهرات مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر بالتزامن مع ذكرى الإحتجاجات الكبرى في البلاد.وقال المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء منشورات في الاعظمية تخص التظاهرات وصور لضحايا الحراك آنذاك المركز الخبري الوطني.

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