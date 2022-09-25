بعد انتشار

2022/09/25 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً

بعد صورة متداولة لدبلوماسي عراقي وهو

يتابع مباراة لكرة القدم داخل قاعة

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

في نيويورك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة

أحمد

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