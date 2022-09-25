وفيات واصابات عديدة.. موقف بحوادث السير خلال 24 ساعة

2022/09/25 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الاحد، موقف الحوادث المرورية خلال ٢٤

الساعة الماضية، فيما اكدت مصرع وأصابة

9 اشخاص.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "حادثاً مرورياً في محافظة

واسط

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